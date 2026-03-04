16+
Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России 2025/26 "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург", сообщает пресс-служба самарцев. На 50 минуте матча за серьезное нарушение правил против Даниэля Фернандеса был удален Евгений Болотов. Самарцы воплотили численное преимущество в гол через две минуты. С передачи Томаса Галдамеса в штрафную отличился Даниэль Фернандес, головой переправив мяч в сетку ворот — 1:0. На 74 минуте красивым дальним ударом Сергей Бабкин довел счет до 2:0. В компенсированное к матчу время Ираклий Квеквескири получил второе предупреждение в матче, и гости заканчивали матч вдевятером.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В первом этапе полуфинала Пути регионов наша команда принимает победителя матча "Арсенал" (Тула) — "Локомотив" (Москва), который состоится, завтра, 5 марта, в 19:30. Игры предстоящего этапа запланированы на 17–19 марта.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" сыграют с махачкалинским "Динамо". Матч 20 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 8 марта, в 15:30.

