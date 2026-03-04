"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России 2025/26 "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург", сообщает пресс-служба самарцев. На 50 минуте матча за серьезное нарушение правил против Даниэля Фернандеса был удален Евгений Болотов. Самарцы воплотили численное преимущество в гол через две минуты. С передачи Томаса Галдамеса в штрафную отличился Даниэль Фернандес, головой переправив мяч в сетку ворот — 1:0. На 74 минуте красивым дальним ударом Сергей Бабкин довел счет до 2:0. В компенсированное к матчу время Ираклий Квеквескири получил второе предупреждение в матче, и гости заканчивали матч вдевятером.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"