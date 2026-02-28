"Акрон" проиграл "Оренбургу" в первом матче после возобновления РПЛ — 0:2

В субботу, 28 февраля, в Оренбурге, в девятнадцатом туре чемпионата России "Акрон" уступил подопечным Ильдара Ахметзянова — 0:2.
Хозяева открыли счет на 34 минуте, Томпсон пробил в Гудиева и мяч отскочил к Савельеву, который не оставил шансов голкиперу тольяттинцев — 1:0. Спустя несколько минут красно-черные отыгрались, отличился Артем Дзюба, но после проверки взятие ворот отменили из-за офсайда.
На 69 минуте в ворота Гудиева был назначен пенальти, рукой в штрафной сыграл Хосонов. К точке подошел Гюрлюк и пробил точно в угол — 2:0.
Следующую игру тольяттинцы проведут в Москве 9 марта против "Спартака".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.