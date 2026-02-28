16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" проиграл "Оренбургу" в первом матче после возобновления РПЛ — 0:2 Глава Счетной палаты: "Размеры выплат в "Крыльях Советов" были необоснованны" "Крылья Советов" с минимальным счетом уступили "Балтике" Аргентинец Гонсало Рекена перешел в "Крылья Советов" "Крылья Советов" переиграли "Челябинск" - 3:2

Футбол Спорт

"Акрон" проиграл "Оренбургу" в первом матче после возобновления РПЛ — 0:2

ОРЕНБУРГ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 февраля, в Оренбурге, в девятнадцатом туре чемпионата России "Акрон" уступил подопечным Ильдара Ахметзянова — 0:2.

Фото: ФК "Акрон"

Хозяева открыли счет на 34 минуте, Томпсон пробил в Гудиева и мяч отскочил к Савельеву, который не оставил шансов голкиперу тольяттинцев — 1:0. Спустя несколько минут красно-черные отыгрались, отличился Артем Дзюба, но после проверки взятие ворот отменили из-за офсайда.

На 69 минуте в ворота Гудиева был назначен пенальти, рукой в штрафной сыграл Хосонов. К точке подошел Гюрлюк и пробил точно в угол — 2:0.

Следующую игру тольяттинцы проведут в Москве 9 марта против "Спартака".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1