"Акрон" закончил вторые сборы победой над "Далянь Имбо" - 2:1

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 февраля, в Абу-Даби в рамках "FONBET Зимние Сборы" тольяттинский "Акрон" выиграл у клуба китайской Суперлиги "Далянь Имбо" - 2:1.