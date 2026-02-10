"Акрон" закончил вторые сборы победой над "Далянь Имбо" - 2:1

Во вторник, 10 февраля, в Абу-Даби в рамках "FONBET Зимние Сборы" тольяттинский "Акрон" выиграл у клуба китайской Суперлиги "Далянь Имбо" - 2:1.
Матч прошел в закрытом режиме, а перед игрой Заур Тедеев выпустил смешанный состав, дав поиграть Тереховскому, Марадишвили, Бистровичу и Беншимолу с первых минут.
У тольяттинцев голами отметились Роберто Фернандес и Жилсон Беншимол.
Следующий контрольный матч "Акрон" проведет против екатеринбуржского "Урала" 20 февраля.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.