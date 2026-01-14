16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" подписал полузащитника Кевина Аревало "Крылья Советов" подписали полузащитника Кирилла Столбова Адольфо Гайч покидает "Крылья Советов" Опубликовано расписание контрольных матчей "Крыльев Советов" на сборах Александр Аброскин пополнил тренерский штаб "Акрона"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали полузащитника Кирилла Столбова

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 317
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Футбольные клубы "Крылья Советов" и "Зенит" достигли договоренности о трансфере 21-летнего полузащитника Кирилла Столбова, сообщает пресс-служба самарцев. Контракт с игроком подписан до конца 2029 года.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Кирилл - воспитанник петербургских команд "Звездная" и "Московская застава". С 15 лет он находился в системе "Зенита", где прошел путь от юношеских команд до основного состава.

В мае 2022 г. Столбов в матче против "Пари НН" дебютировал в РПЛ, выйдя на замену.

В разные годы полузащитник выступал на правах аренды за "Енисей", "Ростов" и "Черноморец".

В сезоне 2025 Кирилл защищал цвета второй команды "Зенита". В 22 матчах забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Также Столбов вызывался в юношеские и молодежные сборные России.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1