"Крылья Советов" одержали уверенную победу над "Узгеном" — 3:0

В понедельник, 9 февраля, в Белеке в рамках "FONBET Зимние Сборы" ФК "Крылья Советов" переиграли киргизский "Узген" — 3:0.
Самарцы вышли вперед уже на 6 минуте, Хубулов получил передачу с фланга и без промедлений пробил в верхний угол ворот — 1:0. На 58 минуте хозяева увеличили преимущество после подачи в штрафную, Евгеньев сделал скидку на Чинеду, и Джеффри оказался быстрее Оронбаева на мяче — 2:0. На 90 минуте Хубулова сбили в штрафной и был назначен пенальти, Баньяц подошел к точке и ударил впритирку со штангой — 3:0.
Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут сегодня в 17:00 (по самарскому времени) против ФК "КАМАЗ" (Набережные Челны).
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.