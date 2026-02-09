В шести районах области временно отключат свет с 10 по 13 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

10.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки

10.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Воротнее

10.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

10.02.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка (ул. Чапаева, ул. Фрунзе);

10.02.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива (ул. Школьная);

10.02.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н.Орловка (ул. Степная, ул. Школьная);

10.02.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка (ул. Школьная);

10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки

10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2, ул. Набережная, ул. Советская);

10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Лесной

10.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);

10.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Николаевка (ул. Сиреневая, ул. Светлая, ул. Степная);

10.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача)

10.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная);

10.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подсолнечное (ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Озерная, пер. Озерный);

10.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Гаражная, ул. Речная);

11.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная);

11.02.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное (ул. Ивановка);

11.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача);

11.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Карабаевка

11.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача)

11.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Николаевка (ул. Сиреневая, ул. Светлая, ул. Степная);

11.02.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская);

12.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача);

12.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Николаевка (ул. Сиреневая, ул. Светлая, ул. Степная);

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача)

13.02.2026 года с 15-00 до 15-30 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь

13.02.2026 года с 15-00 до 15-30 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки

13.02.2026 года с 15-00 до 15-30 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача)

13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Николаевка (ул. Сиреневая, ул. Светлая, ул. Степная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.