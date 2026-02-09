В шести районах области временно отключат свет с 10 по 13 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
10.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Шаровка
10.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Славкино
10.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красные Дубки
10.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Воротнее
10.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лагода
10.02.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка (ул. Чапаева, ул. Фрунзе);
10.02.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива (ул. Школьная);
10.02.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Н.Орловка (ул. Степная, ул. Школьная);
10.02.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Орловка (ул. Школьная);
10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
ДНТ Крутогорки
10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2, ул. Набережная, ул. Советская);
10.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Лесной
10.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);
10.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Николаевка (ул. Сиреневая, ул. Светлая, ул. Степная);
10.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина (п. Удача)
10.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная);
10.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Подсолнечное (ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Озерная, пер. Озерный);
10.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Гаражная, ул. Речная);
11.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная);
11.02.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Заплавное (ул. Ивановка);
11.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина (п. Удача);
11.02.2026 года с 12-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Шаровка
11.02.2026 года с 12-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Славкино
11.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Карабаевка
11.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина (п. Удача)
11.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Николаевка (ул. Сиреневая, ул. Светлая, ул. Степная);
11.02.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская);
12.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина (п. Удача);
12.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Шаровка
12.02.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Славкино
12.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Николаевка (ул. Сиреневая, ул. Светлая, ул. Степная);
13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина (п. Удача)
13.02.2026 года с 15-00 до 15-30 (местного времени):
Волжский район:
с. Шелехметь
13.02.2026 года с 15-00 до 15-30 (местного времени):
Волжский район:
с. Новинки
13.02.2026 года с 15-00 до 15-30 (местного времени):
Волжский район:
с. Торновое
13.02.2026 года с 12-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Шаровка
13.02.2026 года с 12-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Славкино
13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им Ленина (п. Удача)
13.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Николаевка (ул. Сиреневая, ул. Светлая, ул. Степная);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
