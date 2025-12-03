В шести районах области временно отключат свет 4 и 5 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
04.12.2025 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховка (ул. Красноармейская, ул. Почтовая, ул. Пионерская, ул. Спортивная, ул. Мостовая, ул. Советская).
04.12.2025 с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Луначарский (улицы: Набережная, Мира, Советская, Заводская);
04.12.2025 с 14-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. улицы Энергетиков, ул. Полевая, пер. Ставропольский, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. 1-й Энергетиков, пер. 2-й Энергетиков, пер. 3-ий Энергетиков, ул. Энергетиков, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Индустриальная, пер. Дружбы, пер. Ставропольский, пер. Красный);
04.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Сок (ул. Школьная, ул. Набережная).
04.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Тростянь
04.12.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Пестравский район:
с. Малоархангельское
05.12.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Царевщина (ул. Сосновая, ул. Шоссейная, ул. 70 лет Октября, ул. Лесная, ул. Дворянская, ул. Императорская, Сокский Спуск, ул. Нагорная, ул. Родниковая, ул. Вольная, ул. Торговая, ул. Зеленая, ул. Солнечная, ул. Набережная).
05.12.2025 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук ул. Пушкина
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
