Стало известно, где временно отключат свет с 13 по 19 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.11.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мулловка

13.11.2025 года с 10-30 до 15-30 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Нижнеоброчино

13.11.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

ул. Песочная, ул. Жигулевская, ул. Беломорская, ул. Краснодонская, ул. Кольцевая, ул. Пятигорская, ул. Росковой, ул. Гризодубова, ул. Воднико;

13.11.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

мкр-н. Александровское поле (ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Крылова, ул. Садовая);

13.11.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки

13.11.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое (ул. Кооперативная, ул. Ново-Садовая, ул. Советская);

13.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Аптечная, ул. Школьная).

14.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Аптечная, ул. Школьная).

14.11.2025 года с 09-30 до 15-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п.г.т Безенчук

14.11.2025 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Солнечная, ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

14.11.2025 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

Березовая Грива п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

14.11.2025 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

Новые Дачи Булгари парк (ул. Цветочная)

14.11.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

мкр-н. Александровское поле (ул. Маяковского, ул. Маяковского, ул. Светлая, ул. Калинина д., ул. Кирова, ул. Крылова, ул. Льва Толстого, ул. Садовая, ул. Фрунзе);

14.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Мира, ул. Советская);

17.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Мира, ул. Советская);

18.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская);

19.11.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.