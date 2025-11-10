Стало известно, где отключат свет 11 и 12 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.11.2025 года с 13-30 до 16-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Пушкина);

11.11.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Советская, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Шоссейная, пер. Почтовый);

12.11.2025 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Войкова);

12.11.2025 года с 11-30 до 14-30 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Владимировка (ул. Полевая);

12.11.2025 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

п. Липяги;

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.