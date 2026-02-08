В Самаре прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

В субботу, 7 февраля, на площади Куйбышева состоялся ежегодный спортивный фестиваль "Лед надежды нашей".
Начались состязания с торжественного открытия. Спортсмены выстроились на одном из катков площади перед стартом. По подсчетам организаторов участие в акции приняли около 100 человек.
Российский триколор на открытии держала неоднократная победительница соревнований по роллер-спорту — Анна Тимофеева, девушка также показала себя в забеге и в качестве судьи.
На старт, внимание, марш! Выстрел дает начало забега. Впереди дистанция на 25 метров.
Первыми на старт вышли самые юные участники, самому маленькому — пять лет.
Те, кто на соревнования не попал, нашел обзор получше. Скорость не чувствуется, за то все видно.
Свое откатали: можно принять позу поудобнее и выдохнуть.
Последние штрихи перед прокатом: на дистанцию вышли профессионалы по конькобежному и роллер-спорту.
Спортсмены использовали специальные коньки-клапы, они отличаются от обычных наличием подвижного лезвия. Такая особенность позволяет достигать большой скорости.
Судьи с точностью фиксировали все результаты, самых быстрых наградили дипломами и медалями.
Рядом с участниками находились преданные болельщики. Многие участвуют не первый год и приезжают на соревнования семьями.
Завершили соревнования прокатом больших профессионалов и любителей. Суммарно 5 февраля в спортивной акции выступили 120 спортсменов разного возраста и уровня подготовки. Как рассказали организаторы, это больше физкультурная акция, главная задача которой — познакомить самарцев с конькобежным видом спорта.
Настоящее первенство и чемпионат Самарской области пройдут в Новокуйбышевске 15 февраля.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.