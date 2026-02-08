16+
Массовый спорт

В Самаре прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 7 февраля, на площади Куйбышева состоялся ежегодный спортивный фестиваль "Лед надежды нашей".

Фото: Александра Белова

Начались состязания с торжественного открытия. Спортсмены выстроились на одном из катков площади перед стартом. По подсчетам организаторов участие в акции приняли около 100 человек.

Российский триколор на открытии держала неоднократная победительница соревнований по роллер-спорту — Анна Тимофеева, девушка также показала себя в забеге и в качестве судьи.

На старт, внимание, марш! Выстрел дает начало забега. Впереди дистанция на 25 метров.

Первыми на старт вышли самые юные участники, самому маленькому — пять лет.

Те, кто на соревнования не попал, нашел обзор получше. Скорость не чувствуется, за то все видно.

Свое откатали: можно принять позу поудобнее и выдохнуть.

Последние штрихи перед прокатом: на дистанцию вышли профессионалы по конькобежному и роллер-спорту.

Спортсмены использовали специальные коньки-клапы, они отличаются от обычных наличием подвижного лезвия. Такая особенность позволяет достигать большой скорости.

Судьи с точностью фиксировали все результаты, самых быстрых наградили дипломами и медалями.

Рядом с участниками находились преданные болельщики. Многие участвуют не первый год и приезжают на соревнования семьями.

Завершили соревнования прокатом больших профессионалов и любителей. Суммарно 5 февраля в спортивной акции выступили 120 спортсменов разного возраста и уровня подготовки. Как рассказали организаторы, это больше физкультурная акция, главная задача которой — познакомить самарцев с конькобежным видом спорта.

Настоящее первенство и чемпионат Самарской области пройдут в Новокуйбышевске 15 февраля.

