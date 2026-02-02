16+
Массовый спорт Спорт

Сотрудники "Тольяттиазота" завоевали два "золота" на лыжном фестивале "Сокольи горы — 2026"

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники АО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) успешно выступили на крупнейшем региональном лыжном фестивале "Сокольи горы — 2026", который проходил в течение четырех дней в Самаре. Команда предприятия завоевала две золотые медали.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В фестивале приняли участие семь лыжников ТОАЗа, показав достойные результаты. Пожарный "Тольяттиазота" Александр Александров одержал двойную победу: он стал абсолютным чемпионом на дистанции 12 км, опередив более 40 соперников со всей России, а затем выиграл в своей возрастной категории на дистанции 50 км, где соревновалось около 50 спортсменов.

Лыжный марафон "Сокольи горы" одиннадцать лет назад возродил традиции знаменитого "Куйбышевского марафона", который в конце восьмидесятых годов собирал на старт до 9 000 человек. Фестиваль, являющийся частью всероссийской серии Russialoppet, проводился при поддержке департамента физической культуры и спорта г. о. Самары.

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "Тольяттиазот":

Победы лыжников ТОАЗа на таком престижном фестивале — это лучшее доказательство эффективности корпоративной спортивной программы. Компания создает условия для занятий спортом, обеспечивает участие в соревнованиях, и сотрудники с разным уровнем подготовки выходят на старты. Кто-то, как Александр, борется за призовые места, а кто-то ставит личные цели — заниматься спортом для здоровья и с каждым разом добиваться более высоких результатов. И то, и другое необходимо поддерживать.

