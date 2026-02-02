Для участников второго потока программы "Школа героев" прошла мастерская управления

Для участников второго потока региональной образовательной программы "Школа героев" на базе Самарского отделения Сбербанка состоялась "Мастерская управления предприятием: управление в условиях цифровой трансформации".

Напомним, программа "Школа героев" реализуется в регионе по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". Проект направлен на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО для их дальнейшей работы в органах власти и госкорпорациях.

Рабочую встречу открыла заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова. В своем приветственном слове она подчеркнула, что современное управление невозможно без гибкости и понимания цифровых процессов, а задача Сбера - передать лидерам нового поколения инструменты, позволяющие эффективно решать задачи национального масштаба.

Программа дня охватила все ключевые аспекты современной бизнес-экосистемы. Также говорили о трансформации корпоративной культуры и о компетенциях, необходимых руководителю будущего. Особое внимание уделили технологическому суверенитету. Практический блок мастерской был посвящен реализации региональных проектов.

"Я закончил обучение в магистратуре, получил красный диплом, занимался такой темой, как стратегия роста предприятий, - рассказал Роман Файзуллин, участник второго потока "Школы героев", ветеран СВО. - Сегодняшний мастер-класс покажет мне управление персоналом с другой стороны, с которой я его еще не видел. "Школа Героев" в целом помогает всем нам узнать что-либо новое и поддерживает всех нас".

Прошедшая мастерская стала важным этапом в масштабном образовательном треке. В настоящее время курсанты "Школы героев" продолжают активное обучение, совмещая теоретические модули с интенсивной практической работой. Важной особенностью программы служит институт наставничества, что позволяет в реальном времени перенимать лучшие управленческие практики и интегрировать их в свою будущую профессиональную деятельность на благо Самарской области.