16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для участников второго потока программы "Школа героев" прошла мастерская управления Делегация Самарской области примет участие в открытии Года единства народов России В Самарской области полностью открыли движение на трассе М-5 Лошади как путь к исцелению: в Самаре ветераны СВО обретают силы с помощью иппотерапии и адаптивной, оздоровительной верховой езды В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки

Общество

Для участников второго потока программы "Школа героев" прошла мастерская управления

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для участников второго потока региональной образовательной программы "Школа героев" на базе Самарского отделения Сбербанка состоялась "Мастерская управления предприятием: управление в условиях цифровой трансформации".

Напомним, программа "Школа героев" реализуется в регионе по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев". Проект направлен на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО для их дальнейшей работы в органах власти и госкорпорациях.

Рабочую встречу открыла заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Юлия Бунтова. В своем приветственном слове она подчеркнула, что современное управление невозможно без гибкости и понимания цифровых процессов, а задача Сбера - передать лидерам нового поколения инструменты, позволяющие эффективно решать задачи национального масштаба.

Программа дня охватила все ключевые аспекты современной бизнес-экосистемы. Также говорили о трансформации корпоративной культуры и о компетенциях, необходимых руководителю будущего. Особое внимание уделили технологическому суверенитету. Практический блок мастерской был посвящен реализации региональных проектов.

"Я закончил обучение в магистратуре, получил красный диплом, занимался такой темой, как стратегия роста предприятий, - рассказал Роман Файзуллин, участник второго потока "Школы героев", ветеран СВО. - Сегодняшний мастер-класс покажет мне управление персоналом с другой стороны, с которой я его еще не видел. "Школа Героев" в целом помогает всем нам узнать что-либо новое и поддерживает всех нас".

Прошедшая мастерская стала важным этапом в масштабном образовательном треке. В настоящее время курсанты "Школы героев" продолжают активное обучение, совмещая теоретические модули с интенсивной практической работой. Важной особенностью программы служит институт наставничества, что позволяет в реальном времени перенимать лучшие управленческие практики и интегрировать их в свою будущую профессиональную деятельность на благо Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1