Независимая нефтегазовая компания приняла участие в ликвидации последствий снегопада в Самарской области

В январе Самарская область столкнулась с обильным количеством осадков. ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в группу Независимой нефтегазовой компании, организовало работы по расчистке дорог общего пользования. Техника предприятия, несмотря на повышенную производственную нагрузку, регулярно выезжала на борьбу со снегом.
На протяжении двух дней ООО "ННК-Самаранефтегаз" обеспечивало расчистку дорог регионального и межмуниципального значения в Сергиевском, Похвистневском, Большечерниговском и других районах на территории Самарской области.
Оперативная помощь в ликвидации последствий непогоды стала важным вкладом в поддержание транспортной доступности и безопасности на дорогах.
