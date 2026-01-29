16+
Армия Общество

Самарцы с 1 февраля при заключении контракта на военную службу будут получать 2,6 млн рублей

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ от 19.10.2022 №757. В нем участвовали члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, военного комиссариата, Министерства обороны РФ.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На заседании губернатор Вячеслав Федорищев объявил о решении по дополнительной поддержке тех, кто отправляется из Самарской области защищать Родину.

"С 1 февраля единовременная региональная выплата гражданам после заключения контракта с военным комиссариатом Самарской области или пунктом отбора на военную службу по контракту Самары повышается до 2,2 млн рублей. С учетом федеральной выплаты общая сумма составит 2,6 млн рублей. Те же выплаты будут распространяться и на военнослужащих по призыву, призванных из Самарской области и заключивших контракт с командиром воинской части", - сообщил глава Самарской области.

Также по инициативе глав ряда городов и районов вводится муниципальная выплата от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от территории. Это выплата за содействие по привлечению на службу по контракту.

"Она будет обеспечиваться совместно с ведущими предприятиями. Самара и Тольятти такое решение уже приняли, в ближайшее время оно будет нормативно оформлено. Остальные муниципалитеты вопрос отрабатывают. Аналогичная разовая выплата - 100 тыс. руб. - сохраняется и на региональном уровне", - сказал Вячеслав Федорищев.

"Самарская область всегда выполняла поставленные задачи как в обеспечении безопасности региона, так и по линии Минобороны. Их выполнение - наш безусловный приоритет", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Подробности о заключении контракта на военную службу можно узнать на "горячей линии" Самарской области по отбору граждан на военную службу (телефон 8 800 2019 117), в пункте отбора на военную службу: Самара, ул. Ленинская, 147 (телефон 8 846 332 39 37) и в военном комиссариате по месту нахождения.

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Новости раздела

