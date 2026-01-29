Самарцы с 1 февраля при заключении контракта на военную службу будут получать 2,6 млн рублей

В четверг, 29 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента РФ от 19.10.2022 №757. В нем участвовали члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, военного комиссариата, Министерства обороны РФ.

На заседании губернатор Вячеслав Федорищев объявил о решении по дополнительной поддержке тех, кто отправляется из Самарской области защищать Родину.

"С 1 февраля единовременная региональная выплата гражданам после заключения контракта с военным комиссариатом Самарской области или пунктом отбора на военную службу по контракту Самары повышается до 2,2 млн рублей. С учетом федеральной выплаты общая сумма составит 2,6 млн рублей. Те же выплаты будут распространяться и на военнослужащих по призыву, призванных из Самарской области и заключивших контракт с командиром воинской части", - сообщил глава Самарской области.

Также по инициативе глав ряда городов и районов вводится муниципальная выплата от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от территории. Это выплата за содействие по привлечению на службу по контракту.

"Она будет обеспечиваться совместно с ведущими предприятиями. Самара и Тольятти такое решение уже приняли, в ближайшее время оно будет нормативно оформлено. Остальные муниципалитеты вопрос отрабатывают. Аналогичная разовая выплата - 100 тыс. руб. - сохраняется и на региональном уровне", - сказал Вячеслав Федорищев.

"Самарская область всегда выполняла поставленные задачи как в обеспечении безопасности региона, так и по линии Минобороны. Их выполнение - наш безусловный приоритет", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Подробности о заключении контракта на военную службу можно узнать на "горячей линии" Самарской области по отбору граждан на военную службу (телефон 8 800 2019 117), в пункте отбора на военную службу: Самара, ул. Ленинская, 147 (телефон 8 846 332 39 37) и в военном комиссариате по месту нахождения.