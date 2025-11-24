16+
Армия Общество

Герои современной истории — встреча курсантов с ветеранами СВО

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии Дня Героев Отечества при поддержке и содействии Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в целях укрепления связи между поколениями защитников в Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний России (СЮИ ФСИН России) прошла встреча курсантов с ветеранами СВО — участниками и выпускниками региональной программы "Школа героев" Матвеем Мартемьяновым, Владиславом Яковлевым, Павлом Кудаковым — членами Ассоциации ветеранов СВО, а также другими приглашенными ветеранами СВО. В формате открытого диалога ветеран Игорь Шуба поделился с будущими офицерами уникальным боевым опытом.

Фото: самарский филиал Госфонда Защитники Отечества

Он подробно описал трудности, с которыми сталкивается боец на передовой, от преодоления страха до организации быта в полевых условиях. На встрече затронуты ключевые аспекты службы: развитие психологической стойкости, принципы командования личным составом и умение брать на себя ответственность в критический момент.

"Сегодня на встрече — будущие сотрудники силовых структур. Большое спасибо Самарскому филиалу фонда "Защитники Отечества" за приглашение на эту встречу! Я проходил службу в более профессиональном подразделении спецназа и уверен, что наибольшую ценность для курсантов представляет максимально наглядный формат. Поэтому особенно важно дать им возможность прикоснуться образцам снаряжения подержать в руках, изучить и задать все интересующие вопросы. То, о чем мы рассказываем сегодня, очень-очень важно", — прокомментировал Павел Кудаков, ветеран СВО.

Ветеран Владислав Яковлев на основе уникального личного опыта бывшего командира взвода в зоне СВО представил тему применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"БПЛА кардинально изменили формат боя. Теперь это ключевой инструмент для разведки, поражения целей и спасения жизней. Офицер будущего должен мыслить трехмерно, учитывая не только то, что происходит на земле, но и в воздухе", — сказал Владислав Яковлев, ветеран СВО.

Чтобы лучше понять традиции, ветераны посетили музей истории института. Его экспозиция — наглядная летопись славного пути вуза и его вклада в безопасность страны.

"Когда ходишь по залам этого музея, понимаешь, что такое настоящая традиция", — прокомментировал Матвей Мартемьянов, ветеран СВО.

Диалог продолжился на учебном полигоне, где гостям продемонстрировали элементы современной огневой выучки. Это стало темой для профессионального обмена мнениями и новым витком в преемственности опыта. Завершился этот насыщенный день визитом в храм. Эта глубокая, духовная часть программы позволила всем участникам почтить память павших героев и обратиться к нравственным основам служения Отечеству, которые во все времена были путеводной звездой для его защитников. Проводимое мероприятие станет значимым событием в преддверии Дня Героев Отечества, подчеркивая ценность подвига и важность живой связи между поколениями. 

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

