Герои современной истории — встреча курсантов с ветеранами СВО

В преддверии Дня Героев Отечества при поддержке и содействии Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" в целях укрепления связи между поколениями защитников в Самарском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний России (СЮИ ФСИН России) прошла встреча курсантов с ветеранами СВО — участниками и выпускниками региональной программы "Школа героев" Матвеем Мартемьяновым, Владиславом Яковлевым, Павлом Кудаковым — членами Ассоциации ветеранов СВО, а также другими приглашенными ветеранами СВО. В формате открытого диалога ветеран Игорь Шуба поделился с будущими офицерами уникальным боевым опытом.

Он подробно описал трудности, с которыми сталкивается боец на передовой, от преодоления страха до организации быта в полевых условиях. На встрече затронуты ключевые аспекты службы: развитие психологической стойкости, принципы командования личным составом и умение брать на себя ответственность в критический момент.

"Сегодня на встрече — будущие сотрудники силовых структур. Большое спасибо Самарскому филиалу фонда "Защитники Отечества" за приглашение на эту встречу! Я проходил службу в более профессиональном подразделении спецназа и уверен, что наибольшую ценность для курсантов представляет максимально наглядный формат. Поэтому особенно важно дать им возможность прикоснуться образцам снаряжения подержать в руках, изучить и задать все интересующие вопросы. То, о чем мы рассказываем сегодня, очень-очень важно", — прокомментировал Павел Кудаков, ветеран СВО.

Ветеран Владислав Яковлев на основе уникального личного опыта бывшего командира взвода в зоне СВО представил тему применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"БПЛА кардинально изменили формат боя. Теперь это ключевой инструмент для разведки, поражения целей и спасения жизней. Офицер будущего должен мыслить трехмерно, учитывая не только то, что происходит на земле, но и в воздухе", — сказал Владислав Яковлев, ветеран СВО.

Чтобы лучше понять традиции, ветераны посетили музей истории института. Его экспозиция — наглядная летопись славного пути вуза и его вклада в безопасность страны.

"Когда ходишь по залам этого музея, понимаешь, что такое настоящая традиция", — прокомментировал Матвей Мартемьянов, ветеран СВО.

Диалог продолжился на учебном полигоне, где гостям продемонстрировали элементы современной огневой выучки. Это стало темой для профессионального обмена мнениями и новым витком в преемственности опыта. Завершился этот насыщенный день визитом в храм. Эта глубокая, духовная часть программы позволила всем участникам почтить память павших героев и обратиться к нравственным основам служения Отечеству, которые во все времена были путеводной звездой для его защитников. Проводимое мероприятие станет значимым событием в преддверии Дня Героев Отечества, подчеркивая ценность подвига и важность живой связи между поколениями.