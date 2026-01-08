16+
Диана Шнайдер уступила Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Брисбене Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Брисбене В первом матче года "Нова" вырвала победу у "Оренбуржья" Анастасия Павлюченкова выбыла после первого круга на турнире в Брисбене

Олимпийские Спорт

"Нова" обыграла "Оренбуржье"

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 6 января, волейбольная "Нова" в Самаре обыграла "Оренбуржье" — 3:1, сообщает пресс-служба новокуйбышевского клуба.

Стараниями Савина и Падо волжане сумели захватить инициативу с первых мячей и создать небольшой задел — 9:6. Хлякин бросился спасать положение — 11:14. Дважды на блоке здорово отработал Сафонов и "Нова" устремилась вперед — 20:15. Заработанного отрыва хватило, чтобы довести партию до победы. Победный матч на счету Савина — 25:18.

Вторая партия прошла по тому же сценарию, подарив зрителям незабываемое зрелище динамики и накала. Стараниями Шкулявичуса, он отличился на блоке и в атаке, волжане сформировали небольшой задел — 9:7. Сафонов продолжил раскручивать успех — 13:9. Тренерский штаб оренбуржцев оперативно провел ряд замен и созвал команду на перерыв. Хлякин подал эйс, держал атаку Кудряшов, но вернуть прежнее равновесие команде так и не удалось — 13:16. "Нова" ответила своим удачным отрезком, Шкулявичус дважды подал навылет — 22:15. Новокуйбышевцам уже ни что не смогло помешать оставить этот сет за собой — 25:18.

После двух неудачных партий "Оренбуржье" собралось, и с первых розыгрышей третьей партии завладели инициативой. Александров и Хлякин начали с мощных подач — 4:2. Савин восстановил паритет — 6:6, но Кудряшов и Хлякин выдали серию результативных атак и к экватору партии оренбуржцы ушли вперед — 15:11. Ткаченко первым темпом добыл сет бол для своей команды — 24:20. "Нове" удалось  отыграть 2 сетбола, но партия за оренбуржцами — 25:22.

Решающая партия стала настоящей битвой на выносливость и характер. "Нова" начала мощно, сразу создав серьезный отрыв благодаря игре у сетки Падо и Полочанина — 8:3. Постепенно хозяева площадки стали подбираться к волжанам. И только в концовке партии после эйса Павлова на табло восстановился паритет — 18:18. Далее команды вступили в изнурительный обмен ударами — 23:23. Перич принес "Нове" первый матчбол. При счете 25:27 гости уже отпраздновали победу, однако по решению первого судьи матч продолжился. Точку в партии и в матче поставил Шкулявичус — 29:27.

