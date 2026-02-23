В Тольятти женщина на "китайце" сбила ребенка

В воскресенье, 2 февраля, в Тольятти под колеса автомобиля попал 9-летний ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции, что в 15:20 37-летняя женщина за рулем Geely Cityray ехала по жилой зоне в районе дома № 5 по ул. Дзержинского. Она допустила наезд на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему рекомендовали амбулаторное лечение.