В Пестравском районе Toyota Land Cruiser столкнулась с фурой, водитель иномарки погиб

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 февраля, в Пестравском районе погиб водитель Toyota Land Cruiser 300, столкнувшийся с КамАЗом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области