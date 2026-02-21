Более 100 компетенций для самореализации: в Самарской области проходит чемпионат "Профессионалы"

Уже неделю в Самарской области проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". В этом году участникам предлагают проверить свои навыки более чем в 100 компетенциях и заявить о себе на весь регион. Одной из площадок стал Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова, где второй год подряд проверяют умения конкурсантов по ремонту беспилотных летательных аппаратов.

"В этом году количество заявок на участие в компетенции по ремонту БПЛА выросло, и мы существенно изменили задания чемпионата. Если в прошлом году площадка открылась впервые и сразу вызвала большой интерес у конкурсантов, то сейчас мы сделали испытания ещё более практичными и увлекательными. Главное качество техника по ремонту БПЛА — динамическая сообразительность, и каждое испытание нашей площадки даёт участникам возможность в полной мере продемонстрировать своё мастерство", — рассказал главный эксперт регионального чемпионата "Профессионалы" по компетенции "Ремонт беспилотных летательных аппаратов" Владислав Векленко.

Беспилотные авиационные системы — новая конкурентоспособная отрасль экономики, которая нуждается в специалистах. Те, кто выбирает этот профиль обучения сейчас, получают преимущество первых: больше знаний, навыков и возможностей для быстрого профессионального роста.

В 2024 г. в техникуме начал работу Центр практической подготовки по беспилотным авиационным системам в рамках национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем". Здесь обучаются не только студенты, но и сотрудники оборонно-промышленных предприятий Самары, участники СВО, граждане предпенсионного возраста, а главное — школьники. Ребята проходят профессиональные пробы и мастер-классы, изучают основы робототехники, программирования и аэродинамики.

"Сейчас я не только обучаюсь на 3 курсе техникума, но и являюсь лаборантом кафедры, благодаря чему активно участвую в жизни образовательного учреждения — помогаю в организации мероприятий для школьников и студентов, с радостью рассказываю о своей специальности. Решил принять участие в чемпионате, чтобы получить новый опыт и на личном примере замотивировать молодых ребят к участию", поделился Иван Тихонов, участник региональный этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в компетенции "Ремонт БПЛА".

Чемпионат "Профессионалы" не только выявляет мастерство участников, но и служит площадкой для развития наставничества и профориентации: здесь опытные студенты и эксперты помогают молодым людям попробовать себя, открыть интерес к профессии и сделать первые осознанные шаги в будущем.

Всероссийское чемпионатное движение является частью федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Региональным оператором движения выступает Центр профессионального образования Самарской области.