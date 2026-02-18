Стартовала деловая программа регионального этапа Чемпионата "Профессионалы"

В Центре профессионального образования Самарской области собрались преподаватели колледжей и техникумов региона. Участников приветствовала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. Она подчеркнула, что конкурс — это не только борьба за звание, а прежде всего профессиональный анализ собственной работы.

В этот же день прошел открытый диалог будущих конкурсантов с финалистами прошлых лет и региональными экспертами. Обсуждали подготовку методических материалов и умение представить опыт в сжатые сроки. Конкурс "Мастер года" — это механизм профессиональной трансформации. Он помогает педагогам совершенствовать методы обучения и проверить устойчивость в профессиональных испытаниях. Понятные критерии оценки и реальные истории успеха коллег усиливают интерес к участию.

"В 2026 году ожидается не менее 600 участников регионального этапа, что составляет около 12% педагогов СПО области. Масштаб конкуренции усиливается, в том числе за счёт повышенных требований к личным профессиональным достижениям, которые должны быть диагностируемыми и значимыми для образовательной организации" — поделилась Рамия Хамитова, региональный координатор Всероссийского конкурса "Мастер года" в Самарской области.

Услышать тех, кто уже прошёл все этапы конкурса, — значит точнее оценить собственные возможности. О своём опыте рассказала Наталья Петрунина — преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа, ставшая финалистом Всероссийского конкурса "Мастер года" в 2025 году:

"Участие в конкурсе помогло мне не только по‑новому открыть географию нашей страны, но и заручиться поддержкой коллег со всей России — теперь в любой момент можно обменяться опытом и новыми педагогическими практиками. На Всероссийском этапе в нас вложили очень важные слова: "Бойся, действуй и получай удовольствие от того, чем ты занимаешься". Желаю каждому участнику — от юниоров чемпионатного движения "Профессионалы" до педагогов конкурса "Мастер года" — смело идти вперёд, не бояться вызовов и находить радость в каждом шаге профессионального пути".

Всероссийский конкурс "Мастер года" — часть федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети" и уже пять лет формирует новую культуру профессионального роста в системе СПО.