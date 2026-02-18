16+
Музыка Культура

Самарских исполнителей приглашают стать участниками песенного конкурса "Родники-2026"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарских исполнителей приглашают стать участниками песенного конкурса "Родники 2026". Идеологом и художественным руководителем конкурса является Народный артист РФ Олег Газманов.

Конкурс направлен на поддержку новых исполнителей и популяризацию песен на русском и национальных языках народов России. Главная миссия "Родников" — сохранение и приумножение культурного наследия страны через музыку. Объединяющими темами для участников становятся любовь, семья, добро, уважение к традициям и исторической памяти народов России и Союзных государств.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно до 30 марта 2026 года на сайте конкурса: национальный проект "Родники". К участию приглашаются исполнители и авторы-исполнители в возрасте от 18 лет. Работы принимаются в формате готового аудиофайла с завершенным музыкальным произведением и текстом.

В этом сезоне в конкурсе появились две особые номинации:

  • "Песни с фронта" — для произведений, посвященных военной службе, судьбам военнослужащих, героизму и сохранению исторической памяти. Автором может стать любой желающий независимо от профессионального статуса;
  • "Песня ИИ" — номинация для произведений, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта (генерация музыки, текста или аранжировка). Обязательное условие — живое исполнение песни солистом или коллективом.

В состав жюри конкурса входят Народный артист России Олег Газманов, генеральный директор Движения "Газманов-Родники" Елена Ульянова, Заслуженная артистка России Зара, Заслуженный артист России Денис Майданов, Заслуженный артист России Сергей Войтенко, музыкант Родион Газманов.

Финалисты конкурса будут объявлены в июле 2026 года. До конца ноября финалисты будут готовиться к гала-концерту, который состоится в декабре в одном из городов России, о чем будет объявлено дополнительно. В финале концерта будут названы победители в номинациях: "Лучший текст песни", "Лучшая музыка", "Песни с фронта", "Песня ИИ", "Лучшая песня" и "Лучшее исполнение".

Напомним, самарские артисты уже становились призерами конкурса.  Песня "Мой дом" тольяттинца Владимира Вастьянова заняла третье место в номинации "Лучшая песня", а группа "Утро" из Самары получила спецприз от народного радио "Родники".

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

