Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

На модернизацию ключевой инфраструктуры территории Мастрюковских озер, где традиционно встречаются поклонники бардовской песни, планируют потратить 130 млн рублей. Постановление правительства Самарской области опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 11 мая.

130 млн рублей из областного резервного фонда будут предоставлены в виде субсидии автономной некоммерческой организации "Центр развития и проведения культурно-массовых и социально-значимых мероприятий "Событие". Средства пойдут на возмещение затрат, связанных с реализацией концепции развития единого пространства территории Мастрюковских озер - природного парка "Мастрюки", говорится в документе.

Напомним, в этом году 50-й юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина состоится с 29 июня по 2 июля.

В марте губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание оргкомитета по подготовке фестиваля. На совещании обсудили творческую часть одного из главных культурных событий страны, а также вопросы развития инфраструктуры фестивальной поляны на Мастрюковских озерах.

Была утверждена концепция развития парка "Мастрюки" - первые обновления на знаменитой поляне можно будет увидеть уже в этом году, далее модернизация ключевой инфраструктуры будет продолжаться.