Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

На модернизацию ключевой инфраструктуры территории Мастрюковских озер, где традиционно встречаются поклонники бардовской песни, планируют потратить 130 млн рублей. Постановление правительства Самарской области опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 11 мая.
130 млн рублей из областного резервного фонда будут предоставлены в виде субсидии автономной некоммерческой организации "Центр развития и проведения культурно-массовых и социально-значимых мероприятий "Событие". Средства пойдут на возмещение затрат, связанных с реализацией концепции развития единого пространства территории Мастрюковских озер - природного парка "Мастрюки", говорится в документе.
Напомним, в этом году 50-й юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина состоится с 29 июня по 2 июля.
В марте губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание оргкомитета по подготовке фестиваля. На совещании обсудили творческую часть одного из главных культурных событий страны, а также вопросы развития инфраструктуры фестивальной поляны на Мастрюковских озерах.
Была утверждена концепция развития парка "Мастрюки" - первые обновления на знаменитой поляне можно будет увидеть уже в этом году, далее модернизация ключевой инфраструктуры будет продолжаться.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!