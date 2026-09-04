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Музыка Культура

Тольяттинская филармония открывает новый концертный сезон с выступления молодого талантливого пианиста

ТОЛЬЯТТИ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 сентября в Большом зале Тольяттинской филармонии пройдет торжественное открытие нового симфонического сезона. Он начинается с программы, которая задает высокую планку: прозвучат три шедевра романтической эпохи.

Это пронзительная увертюра-фантазия Чайковского "Ромео и Джульетта", блестящий Второй фортепианный концерт Листа и монументальная Симфония ре минор Сезара Франка — музыка страстная, драматичная и возвышенная. За пультом — главный дирижер Симфонического оркестра Игорь Мокеров.

Солировать в этом вечере будет Жуй Мин — 19-летний пианист из Китая, который за последние два года вошел в число самых ярких имен исполнителей на российской и международной сцене. Победитель II конкурса имени С. В. Рахманинова (2025), обладатель Гран-при "Симфонии Ямала", лауреат итальянского конкурса Поццоли с особым призом за бетховенскую сонату — он уже выступал с Мариинским оркестром, Госоркестром имени Е. Ф. Светланова, играл в залах Московской консерватории и "Зарядья".

Сегодня китайских пианистов на мировой сцене действительно много — технически безупречных, дисциплинированных, необычайно виртуозных. Но Жуй Мин выделяется из этого ряда. Его игра, по отзывам слушателей, — живой, трепетный диалог с музыкой. Он проживает каждую фразу, заставляя зал забыть, что перед ними всего лишь фортепиано. Музыкальные критики, в свою очередь, отмечают редкую певучесть, почти вокальную, а в драматических эпизодах — настоящую оркестровую глубину.
Открытие симфонического сезона с таким солистом — обещание, что год будет насыщенным и запоминаемым.

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