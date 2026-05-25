"Новые люди" провели в центре Самары "Фестиваль талантов", объединивший разные поколения

На одной из городских крыш в центре Самары состоялся "Фестиваль талантов". Это открытое культурное пространство, где музыка, поэзия, танцы и живое общение объединили десятки жителей региона разных возрастов. Мероприятие прошло при поддержке партии Новые люди совместно с проектами "Голос города.Самара" и "Жить по-новому".
Фестиваль собрал более 40 участников: музыкантов, вокалистов, поэтов, танцевальные коллективы и мастеров декоративно-прикладного творчества. На одной сцене выступали как молодые артисты, только начинающие свой путь, так и представители старшего поколения, для которых участие стало возможностью вновь выйти к зрителю и поделиться своим творчеством. Особую атмосферу мероприятию придала сама крыша в центре города с видом на вечернюю Самару, которая стала площадкой мероприятия.
Гости приходили семьями, оставались до позднего вечера, танцевали под знакомые песни, общались между собой и поддерживали участников аплодисментами. Организаторы отмечают, что главной задачей фестиваля было не просто провести концерт, а создать живую городскую среду, где люди разных поколений могут находить общие темы и чувствовать себя частью одного сообщества. В программе фестиваля были музыкальные номера, авторские стихи, выступления танцевальных коллективов, интерактивные блоки о городских легендах и истории Самары, а также ярмарка талантов, где местные мастера представили свои изделия ручной работы. "В наше время это действительно очень важно, потому что у разных поколений разные взгляды на жизнь, разные интересы. Но музыка — это универсальный инструмент, который способен объединять людей и создавать атмосферу настоящего праздника", — рассказал участник фестиваля Денис Ширяев.
Одной из участниц ярмарки стала мастер по плетению из бумажной лозы, которая занимается этим направлением уже более 11 лет и сегодня обучает ремеслу других людей. По её словам, такие мероприятия дают возможность не только показать свои работы, но и почувствовать поддержку и интерес со стороны окружающих: "Можно и людей посмотреть, и себя показать, и свои изделия, свой труд представить. И я очень счастлива даже просто присутствовать здесь. Здесь молодежь, здесь жизнь, здесь общение — это прекрасно".
По словам организаторов, подобные события становятся частью более широкой работы по развитию локальных сообществ и созданию современных общественных пространств, где люди могут реализовывать себя через творчество и совместные инициативы.
"Самарская область очень богата талантливыми людьми, и наша задача давать им площадки для самореализации. Причём не только в Самаре. Мы уже проводим подобные мероприятия в Тольятти, Новокуйбышевске, Кинеле, Чапаевске и планируем дальше развивать такие форматы по всей области", — отметил Роман Маркаров, депутат Самарской губернской думы от партии "Новые люди".
Организаторы подчеркивают, что современная городская среда — это не только благоустройство и инфраструктура, но и возможность для людей общаться, знакомиться, делиться своими идеями и чувствовать себя частью города. Именно поэтому фестиваль был построен не вокруг формального концерта, а вокруг атмосферы открытого общения и участия. Финалом вечера стали совместные танцы под известные хиты, живое общение участников и зрителей и общее ощущение городского праздника, который объединил людей самых разных возрастов и интересов.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.