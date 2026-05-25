Музей Рязанова проведет пешеходную экскурсию "Звезды кинематографа в Самаре"

В субботу, 30 мая, в 15:00 состоится пешеходная экскурсия "Звезды кинематографа в Самаре" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Елена Шатилова.

Детские годы связывают с Куйбышевом Эльдара Рязанова, Андрея Миронова, Елену Санаеву, Ольгу Остроумову и других звезд кинематографа. Для некоторых из них Самара стала местом рождения, для кого-то — городом из воспоминаний о семье и школе. Улицы помнят будущих знаменитостей совсем юными, такими они предстанут и перед участниками прогулки. На экскурсии гости узнают о детстве отечественных кинозвезд.

Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.