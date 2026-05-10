Выставка ретро-автомобилей, авторские экскурсии, диджей-сеты: Дом рока анонсировал программу на "Ночь музеев"

В Доме рока на "Ночь музеев", 16 мая, запланировано шоу "Бой барабанов". Зрителей ждет работа летней площадки, концерты, выставка ретро-автомобилей, диджей-сеты, джемы и авторские экскурсии по музею. Двери Дома рока будут открыты для посетителей с 20:00 до 23:00. Вход платный - 750 рублей.