"Крылья Советов" уступили "Оренбургу"

В воскресенье, 10 мая в 29 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях уступили "Оренбургу". Исход встречи решил единственный мяч, забитый мароканским защитником хозяев поля Фахдом Муфи на 24 минуте встречи — 1:0.

Фернандо Костанза, получивший в матче предупреждение, пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации за восемь предупреждений в сезоне.

В заключительном туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимут тольяттинский "Акрон. Игра, как и все в туре, состоится в воскресенье, 17 мая, в 19:00.