"Крылья Советов" уступили "Оренбургу"

В воскресенье, 10 мая в 29 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях уступили "Оренбургу". Исход встречи решил единственный мяч, забитый мароканским защитником хозяев поля Фахдом Муфи на 24 минуте встречи — 1:0.
Фернандо Костанза, получивший в матче предупреждение, пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации за восемь предупреждений в сезоне.
В заключительном туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимут тольяттинский "Акрон. Игра, как и все в туре, состоится в воскресенье, 17 мая, в 19:00.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.