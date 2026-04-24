Родриго Эсковаль: "Определенно поедем в Калининград за победой"

После ничьей с махачкалинским "Динамо" (1:1) португальский защитник "Акрона" Родриго Эсковаль прокомментировал игру своей команды и ответил на слова Генича и Бубнова по поводу защиты тольяттинцев.

- Очень сложно быть довольным такой игрой, когда ты играешь и ощущаешь, что три очка как будто у тебя уже в руках. Конечно, очко — это лучше, чем ничего. Но с учетом того, что игра была под нашим контролем, что мы создавали моменты сами и не давали много создавать сопернику, нужно было доводить дело до конца. Тем более, что "Динамо" наш прямой конкурент в борьбе за сохранение места в РПЛ. Результатом мы не очень довольны.

- Безвыигрышная серия "Акрона" достигла десяти матчей. Как справляться с этой ситуацией?

- Футбол порой бывает такой, что не вознаграждает тебя. Кому-то может показаться, что футбол — не самая честная игра по отношению к тому, как ты работаешь. Но это не математика. Тяжело просчитать все моменты. Порой, даже если ты много работаешь, не всегда можешь выйти из матча победителем.

Наша команда состоит из тех футболистов, которые не будут убирать ноги, которые не будут делать шаг назад, которые будут идти дальше и бороться до конца. Следующая игра у нас против "Балтики". Определенно поедем в Калининград за победой и будем настраиваться на то, чтобы взять три очка.

- В "Коммент. Превью" комментаторы Константин Генич и Александр Бубнов сказали, что самое слабое в игре "Акрона" — это защита. Сегодня допустили ошибку в центре поля, чем соперник воспользовался и этим подтвердило их высказывания. Что можете ответить на это?

- Футбол в общем и целом состоит из ошибок. Если бы не было ошибок, то, наверное, не было бы и голов. И самое важное в этом моменте, как команда реагирует на ту или иную ошибку своего партнера, потому что прежде всего это командный вид спорта. Это не теннис или какой-то индивидуальный вид спорта, где один спортсмен надеется только на себя. Поэтому такие ошибки случаются.