СМИ: "Крылья" планируют подписать Артема Дзюбу

Руководство ФК "Крылья Советов" решительно настроено подписать нападающего Артема Дзюбу, пишет Mash на спорте.

По информации издания, Дзюба может подписать контракт с самарским клубом в ближайшее время.

Главная цель — хотят усилить зону атаки. "Потому что имеющиеся в составе игроки на эти позиции не справляются со своей ролью — ни один из них не забил за год больше пяти голов в РПЛ", — пишет издание.

Дзюба выступал за "Акрон" с 2024 г. и покинул клуб по истечению контракта. Ранее СМИ писали, что нападающий перейдет в "Родину".