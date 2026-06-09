СМИ: "Крылья" планируют подписать Артема Дзюбу

Руководство ФК "Крылья Советов" решительно настроено подписать нападающего Артема Дзюбу, пишет Mash на спорте.
По информации издания, Дзюба может подписать контракт с самарским клубом в ближайшее время.
Главная цель — хотят усилить зону атаки. "Потому что имеющиеся в составе игроки на эти позиции не справляются со своей ролью — ни один из них не забил за год больше пяти голов в РПЛ", — пишет издание.
Дзюба выступал за "Акрон" с 2024 г. и покинул клуб по истечению контракта. Ранее СМИ писали, что нападающий перейдет в "Родину".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.