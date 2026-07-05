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Футбол Спорт

"Крылья" уступили московскому "Спартаку" в контрольном матче

МОСКВА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 июля, "Крылья Советов" провели контрольный матч со "Спартаком" (г. Москва).

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Самарцы уступили со счетом 2:3.

Голы: Гарсия, 20'; 14 Баньяц, 54'; 72 Фернандес, 64'; Умяров, 76'; Сорокин, 79'.

"Крылья Советов": 30 Песьяков (80 Кокарев, 48'), 47 Божин (18 Лепский, 62'), 23 Чернов (47 Божин, 85'), 5 Ороз (72 Фернандес, 55'), 15 Рассказов (35 Макаров, 55'), 2 Печенин (21 Иванисеня, 62') (2 Печенин, 85'), 8 Витюгов (22 Костанза, 62'), 6 Бабкин (20 Столбов, 62'), 14 Баньяц (73 Шитов, 62') (26 Ашкалов, 90'), 19 Олейников (17 Бобер, 62'), 11 Рахманович (91 Игнатенко, 30') (99 Джеффри, 62').

Запасные: 39 Фролов, 10 Крамарич.

 

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