ФК "Акрон" планирует подписать футболиста минского "Динамо" Карена Варданяна

ФК "Акрон" ведет переговоры с футболистом минского "Динамо" и сборной Белоруссии Кареном Варданяном, сообщает "Сила Спорта".
По информации издания, стороны обсуждают трехлетний контракт. Сумма трансфера находится в районе 300 тыс. евро.
22-летний Варданян — воспитанник "Витебска". В 2025 г. он перешел в минское "Динамо". В минувшем сезоне форвард провел 26 матчей в чемпионате страны, в которых не отметился результативными действиями.
На счету Варданяна один гол в четырех матчах в составе сборной Белоруссии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тыс. евро.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.