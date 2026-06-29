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Футбол Спорт

ФК "Акрон" планирует подписать футболиста минского "Динамо" Карена Варданяна

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Акрон" ведет переговоры с футболистом минского "Динамо" и сборной Белоруссии Кареном Варданяном, сообщает "Сила Спорта".

По информации издания, стороны обсуждают трехлетний контракт. Сумма трансфера находится в районе 300 тыс. евро. 

22-летний Варданян — воспитанник "Витебска". В 2025 г. он перешел в минское "Динамо". В минувшем сезоне форвард провел 26 матчей в чемпионате страны, в которых не отметился результативными действиями.

На счету Варданяна один гол в четырех матчах в составе сборной Белоруссии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тыс. евро.

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