ФК "Акрон" планирует подписать футболиста минского "Динамо" Карена Варданяна

ФК "Акрон" ведет переговоры с футболистом минского "Динамо" и сборной Белоруссии Кареном Варданяном, сообщает "Сила Спорта".

По информации издания, стороны обсуждают трехлетний контракт. Сумма трансфера находится в районе 300 тыс. евро.

22-летний Варданян — воспитанник "Витебска". В 2025 г. он перешел в минское "Динамо". В минувшем сезоне форвард провел 26 матчей в чемпионате страны, в которых не отметился результативными действиями.

На счету Варданяна один гол в четырех матчах в составе сборной Белоруссии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тыс. евро.