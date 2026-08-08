"Крылья Советов" проиграли калининградской "Балтике"

В первом своем домашнем матче "Крылья Советов" в рамках третьего тура Альфа-Банк РПЛ на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику", сообщает пресс-служба клуба. Счет в матче открыли гости на 3 минуте встречи, отличился Элдар Чивич — 0:1. На 82 минуте Брайан Хиль реализовал выход один на один — 0:2.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра четвертого тура Альфа-Банк РПЛ состоится в воскресенье, 16 августа, в 18:00.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.