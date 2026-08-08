"Крылья Советов" проиграли калининградской "Балтике"

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В первом своем домашнем матче "Крылья Советов" в рамках третьего тура Альфа-Банк РПЛ на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику", сообщает пресс-служба клуба. Счет в матче открыли гости на 3 минуте встречи, отличился Элдар Чивич — 0:1. На 82 минуте Брайан Хиль реализовал выход один на один — 0:2.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"