"Главное — не потерять себя": в Самаре открылась первая персональная фотовыставка Людмилы Афанасьевой

В Историческом парке "Россия — моя история" открылась первая персональная выставка фотохудожника-любителя Людмилы Николаевны Афанасьевой "Мгновения многогранного мира". В экспозиции представлено более 50 фотографий — пейзажи, архитектура, природные мотивы и святыни России. За каждым снимком — отдельная история и то состояние, которое автору удалось поймать в конкретный момент.

Для Исторического парка выставка стала необычным проектом: здесь привыкли работать с мультимедийными экспозициями и выставками профессиональных деятелей искусства, а теперь площадка представила работы человека, который пришел в фотографию через увлечение.

На открытии Людмила Афанасьева призналась, что сама не ожидала, что ее фотографии однажды окажутся в выставочном зале.

"Я, конечно, очень благодарна, что мне поверили. Фотография для меня стала смыслом, хотя начиналось все как обычное увлечение".

Экспозиция разделена на несколько тематических частей. Здесь можно увидеть фотографии Русского Севера, российских святынь, природные пейзажи, а также отдельные серии, посвященные закатам и рассветам и осенней природе.

После открытия Людмила Афанасьева провела для гостей небольшую авторскую экскурсию. Она останавливалась у отдельных работ и рассказывала, где был сделан снимок, чем ее заинтересовало место и почему именно этот момент оказался важным.

Для автора фотография — это возможность увидеть привычный мир немного иначе.

"Когда начинаешь этим увлекаться, ты уже по-другому смотришь на мир. Проникаешь в саму природу, видишь ее краски, ее ощущения. И вот это стараешься передать в кадре".

Поэтому среди работ Афанасьевой есть не только эффектные пейзажи. Иногда главным объектом становится, казалось бы, совершенно обычная деталь. Например, три опаленных дерева на фоне весенней природы. В другом случае — тропинка, которая заставляет автора вспомнить историю и почувствовать атмосферу места.

Во время экскурсии фотограф рассказывала, что старается сохранить в снимке не только внешний вид увиденного, но и собственное эмоциональное впечатление.

"Иногда это может быть совершенно неприметная вещь, но в определенный момент она тебя трогает. И тогда фотография становится уже не просто изображением — ты пытаешься сохранить то состояние, которое почувствовал".

Для Людмилы Афанасьевой фотография со временем стала еще и способом сохранить активную жизнь после выхода на пенсию. В этот период, считает она, особенно важно не позволить привычному ритму поглотить себя и продолжать находить то, что действительно интересно.

"Когда выходишь на пенсию, жизнь становится уже не такой бурной, как раньше. И здесь главное — не потеряться. Нужно найти то, что тебе нравится, что тебя увлекает, и продолжать этим жить".

Именно поэтому название выставки — "Мгновения многогранного мира" — для автора имеет вполне конкретный смысл. Каждый снимок фиксирует короткий момент встречи с природой, историей или просто красивой деталью, которую в другой день можно было бы не заметить.

Афанасьева говорит, что накопленным опытом хочется делиться. На авторской экскурсии она фактически заново проживала истории, стоящие за фотографиями, а зрители могли увидеть знакомые места уже через ее личное восприятие.

Выставка стала не только демонстрацией фотографий, но и разговором о внимательном отношении к окружающему миру. О том, что иногда достаточно остановиться, посмотреть вокруг и сохранить мгновение, которое иначе могло бы исчезнуть.

Выставка "Мгновения многогранного мира" проходит в Историческом парке "Россия — моя история" с 5 августа по 28 августа.