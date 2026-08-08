"Главное — не потерять себя": в Самаре открылась первая персональная фотовыставка Людмилы Афанасьевой

В Историческом парке "Россия — моя история" открылась первая персональная выставка фотохудожника-любителя Людмилы Николаевны Афанасьевой "Мгновения многогранного мира". В экспозиции представлено более 50 фотографий — пейзажи, архитектура, природные мотивы и святыни России. За каждым снимком — отдельная история и то состояние, которое автору удалось поймать в конкретный момент.
Для Исторического парка выставка стала необычным проектом: здесь привыкли работать с мультимедийными экспозициями и выставками профессиональных деятелей искусства, а теперь площадка представила работы человека, который пришел в фотографию через увлечение.
На открытии Людмила Афанасьева призналась, что сама не ожидала, что ее фотографии однажды окажутся в выставочном зале.
"Я, конечно, очень благодарна, что мне поверили. Фотография для меня стала смыслом, хотя начиналось все как обычное увлечение".
Экспозиция разделена на несколько тематических частей. Здесь можно увидеть фотографии Русского Севера, российских святынь, природные пейзажи, а также отдельные серии, посвященные закатам и рассветам и осенней природе.
После открытия Людмила Афанасьева провела для гостей небольшую авторскую экскурсию. Она останавливалась у отдельных работ и рассказывала, где был сделан снимок, чем ее заинтересовало место и почему именно этот момент оказался важным.
Для автора фотография — это возможность увидеть привычный мир немного иначе.
"Когда начинаешь этим увлекаться, ты уже по-другому смотришь на мир. Проникаешь в саму природу, видишь ее краски, ее ощущения. И вот это стараешься передать в кадре".
Поэтому среди работ Афанасьевой есть не только эффектные пейзажи. Иногда главным объектом становится, казалось бы, совершенно обычная деталь. Например, три опаленных дерева на фоне весенней природы. В другом случае — тропинка, которая заставляет автора вспомнить историю и почувствовать атмосферу места.
Во время экскурсии фотограф рассказывала, что старается сохранить в снимке не только внешний вид увиденного, но и собственное эмоциональное впечатление.
"Иногда это может быть совершенно неприметная вещь, но в определенный момент она тебя трогает. И тогда фотография становится уже не просто изображением — ты пытаешься сохранить то состояние, которое почувствовал".
Для Людмилы Афанасьевой фотография со временем стала еще и способом сохранить активную жизнь после выхода на пенсию. В этот период, считает она, особенно важно не позволить привычному ритму поглотить себя и продолжать находить то, что действительно интересно.
"Когда выходишь на пенсию, жизнь становится уже не такой бурной, как раньше. И здесь главное — не потеряться. Нужно найти то, что тебе нравится, что тебя увлекает, и продолжать этим жить".
Именно поэтому название выставки — "Мгновения многогранного мира" — для автора имеет вполне конкретный смысл. Каждый снимок фиксирует короткий момент встречи с природой, историей или просто красивой деталью, которую в другой день можно было бы не заметить.
Афанасьева говорит, что накопленным опытом хочется делиться. На авторской экскурсии она фактически заново проживала истории, стоящие за фотографиями, а зрители могли увидеть знакомые места уже через ее личное восприятие.
Выставка стала не только демонстрацией фотографий, но и разговором о внимательном отношении к окружающему миру. О том, что иногда достаточно остановиться, посмотреть вокруг и сохранить мгновение, которое иначе могло бы исчезнуть.
Выставка "Мгновения многогранного мира" проходит в Историческом парке "Россия — моя история" с 5 августа по 28 августа.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
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Объект должен жить! И это здорово!
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