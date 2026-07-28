В музее-галерее "Заварка" пройдет лекция о феномене соседства и экскурсия по выставке "Чувства (о) Дома"

Музей-галерея "Заварка" приглашает посетить лекцию о феномене соседства в современном краеведении и кураторскую экскурсию по выставке "Чувства (о) Дома".

В пятницу, 31 июля, в 18:30 пройдет лекция "На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

В начале июля в "Заварке" открылась выставка "Чувства (о) Дома" (6+). В ее основе лежат глубинные интервью с местными жителями Ленинского района Самары. Что для них значит "дом"? Только ли жилое пространство? Или под этим словом подразумевается более глобальный смысл? Например, связь с меморатами — вещами и фотографиями, отсылающими к прошлому семьи, дома, района, города.

Краеведческие соседи делятся друг с другом не солью, а воспоминаниями. Они объединяются для коммеморативных практик, а не для установки шлагбаума во дворе. Этот тип сообщества одновременно шире и уже классического соседства в привычном понимании.

Лекция продолжает исследование этой темы. Гости узнают о разных формах соседства, в том числе дачном, доставшемся нам от бабушек и дедушек, и краеведческом. В завершении мероприятия пройдет показ советского черно-белого фильма Георгия Натансона и Анатолия Эфроса "Шумный день" (1960, 0+).

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 1 августа, в 16:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.