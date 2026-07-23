В музее Рязанова пройдет очередная встреча в рамках проекта "Читать кино"

Музей Эльдара Рязанова продолжает проект "Читать кино" (16+), который посвящен обсуждению литературы о кино. Участники вместе с исследователем теории и истории кино, старшим научным сотрудником музея Олегом Горяиновым говорят о профессиональной терминологии и устройстве киноведческих текстов.

Чем работы по теории кино помогают при просмотре фильмов? Зачем учиться не только "смотреть", но и "читать" кино? В рамках встреч рассматриваются классические и современные работы исследователей кино разного формата.

В четверг, 30 июля, в 19:00 в музее Эльдара Рязанова состоится очередная встреча проекта "Читать кино" (16+). Ее тема — "Зачем кино смотрит на нас? "В поисках взгляда" Тодда МакГована" (16+).

Фильмы можно смотреть. Они — объекты взгляда. Эти банальные суждения передают привычное отношение к кино: зритель смотрит, а фильм показывает. Но что если кинематограф — это не только пассивный объект восприятия, но и сила, обладающая собственной волей и активностью? Может ли фильм смотреть на своего зрителя? И если да, тогда что такое — взгляд самого кино?

На встрече участники обсудят текст "В поисках взгляда" американского философа и исследователя кино Тодда МакГована. Разбирая работы Стивена Спилберга и Орсона Уэллса, он предлагает неожиданный ракурс на зрительский опыт. В центре его анализа становится взгляд самого фильма, который парадоксальным образом оказывается источником желания смотреть кино.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.