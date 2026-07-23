В музее Рязанова пройдет очередная встреча в рамках проекта "Читать кино"

Музей Эльдара Рязанова продолжает проект "Читать кино" (16+), который посвящен обсуждению литературы о кино. Участники вместе с исследователем теории и истории кино, старшим научным сотрудником музея Олегом Горяиновым говорят о профессиональной терминологии и устройстве киноведческих текстов.
Чем работы по теории кино помогают при просмотре фильмов? Зачем учиться не только "смотреть", но и "читать" кино? В рамках встреч рассматриваются классические и современные работы исследователей кино разного формата.
В четверг, 30 июля, в 19:00 в музее Эльдара Рязанова состоится очередная встреча проекта "Читать кино" (16+). Ее тема — "Зачем кино смотрит на нас? "В поисках взгляда" Тодда МакГована" (16+).
Фильмы можно смотреть. Они — объекты взгляда. Эти банальные суждения передают привычное отношение к кино: зритель смотрит, а фильм показывает. Но что если кинематограф — это не только пассивный объект восприятия, но и сила, обладающая собственной волей и активностью? Может ли фильм смотреть на своего зрителя? И если да, тогда что такое — взгляд самого кино?
На встрече участники обсудят текст "В поисках взгляда" американского философа и исследователя кино Тодда МакГована. Разбирая работы Стивена Спилберга и Орсона Уэллса, он предлагает неожиданный ракурс на зрительский опыт. В центре его анализа становится взгляд самого фильма, который парадоксальным образом оказывается источником желания смотреть кино.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!