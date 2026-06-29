В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция психолога Елены Баишевой

В субботу, 4 июля, в 14:00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Начало": психология и кино" (16+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.

В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей и собственную методику.

Пока весь мир ждет выхода нового эпического фильма Кристофера Нолана "Одиссея" (2026, 18+), Елена Баишева проведет анализ персонажей другого значимого фильма режиссера — научно-фантастического боевика "Начало" (2010, 18+).

"Мы посмотрим на фильм с точки зрения семейной психологии — как взаимодействуют друг с другом главный герой, его жена, как в картине раскрыты детско-родительские отношения, — объясняет лектор Елена Баишева. — Потом рассмотрим через социальную и клиническую психологию и, конечно же, психоанализ. Отдельно мы остановимся на психологии времени, потому что время — это одно из самых загадочных явлений. Как человек воспринимает время? Как оно движется в психологическом пространстве? И еще затронем психологию сновидений".

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.