В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

Музей Эльдара Рязанова анонсировал на ближайшую неделю медиацию по музейной экспозиции (12+) и лекцию "Сохранить нельзя разрушить: подходы к сохранению культурного наследия" (12+).

В четверг, 17 апреля, в 18:30 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В пятницу, 18 апреля, в 17:00 историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова прочитает лекцию "Сохранить нельзя разрушить: подходы к сохранению культурного наследия" (12+). Мероприятие приурочено к Международному дню памятников и исторических мест, а также открывает новый цикл лекций "Музей как институт памяти" (12+).

Первые теоретические труды о проблематике сохранения культурного наследия стали появляться в конце XIX века. При некотором различии предлагавшихся подходов, все они основывались на идее максимального сохранения историко-культурной ценности примечательных произведений прошлого. В середине XX века это привело к формированию хорошо известной Венецианской хартии 1964 года. Этот международный документ утвердил и закрепил профессиональные стандарты в области охраны и реставрации материального наследия.

Американский историк и географ Дэвид Лоуэнталь считается одним из ведущих исследователей феномена "культурное наследие". Его книга "Прошлое — чужая страна" (1985, 16+) до сих пор остается самой цитируемой в работах этого исследовательского поля. На лекции посетители узнают о различных подходах к сохранению культурного наследия на основе статьи Лоуэнталя "Материальное сохранение и его альтернативы" (16+).

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

Также напоминаем, что в субботу, 19 апреля, пройдет шестое занятие киношколы "Больше, чем кино" с темой "Райнер Вернер Фассбиндер: как стать классиком, будучи хулиганом" (16+). Встреча начнется в 17.00. Куратор программы и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Как найти подход к публике, которая тебя не любит и относится с подозрением? Такая задача встала перед Райнером Вернером Фассбиндером, режиссером фильмов "Бассейн" (1969, 18+) и "Берлин, Александерплац" (1980, 16+). Его дебютные картины вызвали волну возмущения: юный режиссер позволял себе бескомпромиссную критику. Чтобы сломить зрительское сопротивление, Фассбиндер обхитрил публику, рассказав историю страны через мелодраму.

Может ли современное кино принять форму эпического повествования? Является ли сентиментальность препятствием для объективного взгляда? Как показывать чувства в холодном и безразличном мире? Ответы на эти вопросы участники киношколы обсудят на занятии, посвященному кинематографу Фассбиндера.

Стоимость занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Количество участников проекта ограничено. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылке.