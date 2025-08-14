Участок по ул. Молодогвардейской в Самаре временно перекроют

На этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской. Для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения оперативности работ с 12:00 15 августа до 08:00 16 августа будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской, от улицы Полевой до улицы Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Также на этом участке улично-дорожной сети запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств. Ограничительные меры не распространяются только на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны.

В вышеуказанный период автобусы № 24 и № 91 проследуют по измененной трассе — объезд ремонтируемого участка будет осуществляться по улице Галактионовской.