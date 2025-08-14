Участок по ул. Молодогвардейской в Самаре временно перекроют

На этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской. Для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения оперативности работ с 12:00 15 августа до 08:00 16 августа будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской, от улицы Полевой до улицы Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Также на этом участке улично-дорожной сети запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств. Ограничительные меры не распространяются только на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны.
В вышеуказанный период автобусы № 24 и № 91 проследуют по измененной трассе — объезд ремонтируемого участка будет осуществляться по улице Галактионовской.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????