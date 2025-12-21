В Отрадном не поделили дорогу "Веста" и "Ока"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 декабря, в 11:50 в Отрадном столкнулись Lada Vesta и ВАЗ 111130 ("Ока"), передает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области