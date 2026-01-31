В Волжском районе из-за ДТП частично перекрыта трасса

В субботу, 31 января, в 8:45 на 33 км автодороги "Подъезд к г. Оренбургу" от трассы "М-5 "Урал" произошло столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 22-летний водитель Hyundai Starex, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 30-летнего мужчины.
В больницу доставлены водитель отечественного автомобиля и два его пассажира: 50-летняя женщина и шестилетний мальчик, который находился в автокресле.
Сотрудниками ГАИ организовано регулирование движения, дорога частично перекрыта. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!