В Волжском районе из-за ДТП частично перекрыта трасса

В субботу, 31 января, в 8:45 на 33 км автодороги "Подъезд к г. Оренбургу" от трассы "М-5 "Урал" произошло столкновение двух автомобилей.

Фото: ГУ МВД по Самарской области