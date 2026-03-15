В Сергиевском районе произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 15 марта, полицейские работали на месте ДТП в Сергиевском районе, сообщает ГУ МВД Самарской области.

По предварительным данным, в 10:30 на 1129 км автодороги М-5 "Урал" водитель автомобиля ВАЗ-2115 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с большегрузом DAF в составе полуприцепа.

С места ДТП в медицинское учреждение доставлена 68-летняя пассажир легкового автомобиля, которая впоследствии скончалась.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.