В Сергиевском районе произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 15 марта, полицейские работали на месте ДТП в Сергиевском районе, сообщает ГУ МВД Самарской области.
По предварительным данным, в 10:30 на 1129 км автодороги М-5 "Урал" водитель автомобиля ВАЗ-2115 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с большегрузом DAF в составе полуприцепа.
С места ДТП в медицинское учреждение доставлена 68-летняя пассажир легкового автомобиля, которая впоследствии скончалась.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!