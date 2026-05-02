В Самаре несовершеннолетний водитель мотоцикла столкнулся с иномаркой

В пятницу, 1 мая, в Промышленном районе Самары 16-летний подросток на мотоцикле DRZ столкнулся с автомобилем Geely Monjaro, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных Госавтоинспекторами следует, что ДТП произошло в 20:05 напротив дома № 199 по Московскому шоссе. Подросток, не имеющий водительского удостоверения, на незарегистрированном мотоцикле проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой.
Водитель мотоцикла госпитализирован, а его 16-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.
