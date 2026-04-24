Водитель Mercedes-Benz устроил аварию на пр. Ленина в Самаре

В четверг, 23 апреля, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием Mercedes-Benz и Kia Rio, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

48-летний водитель Mercedes проехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 43-летнего водителя. Авария произошла в 12:07 напротив дома № 80 по ул. Полевой.

В результате столкновения пострадала 45-летняя пассажирка такси марки Kia, ее доставили в больницу, но после осмотра отпустили.