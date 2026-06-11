Два большегруза не разъехались на трассе М-5 в Самарской области

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В среду, 10 июня, в 18:18 на 884-м км трассы М-5 произошло ДТП с участием двух грузовиков, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"