Грузовик на трассе в Самарской области спровоцировал цепную реакцию ДТП

Во вторник, 2 июня, в 16:30, в Сызранском районе Самарской области на участке автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Водитель грузовика DAF, следовавший из Самары в Москву, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на автомобиль Lada Granta, который остановился перед светофором.

В результате удара Granta столкнулась с впереди стоящим автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 38-летнего водителя. Далее "Жигули" по инерции продолжили движение и совершили наезд на полуприцеп в составе грузового тягача Dongfeng.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-21074. Им назначено амбулаторное лечение.