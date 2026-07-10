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ДТП Происшествия

В Сергиевском районе в ДТП пострадали три человека

СЕРГИЕВСК. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 июля, в Сергиевском районе автомобиль Great Wall Poer столкнулся с КамАЗом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как следует из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, в 06:54 на 1097,4 км автодороги "М-5 "Урал" 57-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

С места ДТП в больницу доставлены пассажиры пикапа: 44-летняя женщина и 32-летний мужчина госпитализированы, 27-летнему молодому человеку после обследования назначено амбулаторное лечение.

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