В Сергиевском районе в ДТП пострадали три человека

В четверг, 9 июля, в Сергиевском районе автомобиль Great Wall Poer столкнулся с КамАЗом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, в 06:54 на 1097,4 км автодороги "М-5 "Урал" 57-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

С места ДТП в больницу доставлены пассажиры пикапа: 44-летняя женщина и 32-летний мужчина госпитализированы, 27-летнему молодому человеку после обследования назначено амбулаторное лечение.