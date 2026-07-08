В Приволжском районе произошло опрокидывание "семерки"

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В среду, 8 июля, в 11:07 произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Обшаровка-Тростянка, сообщают ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС