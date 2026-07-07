В Самаре под колеса питбайка попала 14-летняя девушка

В понедельник, 6 июля, в 19:55 в Ленинском районе Самары под колеса электропитбайка попала 14-летняя девочка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 26-летний водитель питбайка, не имеющий прав, двигаясь по парковке в районе дома № 15 по ул. Полевой, нарушив ПДД, наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть парковки справа налево, по ходу движения транспортного средства. Пострадавшая несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!