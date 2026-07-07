В Самаре под колеса питбайка попала 14-летняя девушка

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В понедельник, 6 июля, в 19:55 в Ленинском районе Самары под колеса электропитбайка попала 14-летняя девочка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области