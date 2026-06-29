В Самаре иномарка перевернулась после столкновения с пассажирским автобусом

В понедельник, 29 июня, в 12:20 в Октябрьском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На ул. Скляренко в районе дома № 8 28-летний водитель Lada Vesta, двигаясь по пр. Масленникова при осуществлении маневра поворота налево, не предоставил преимущество в движении автобусу марки Lotos (маршрут 2 с пассажирами), который двигался со стороны Московского шоссе в направлении ул. Ново-Садовой.
С места ДТП в медицинское учреждение доставлены два пассажира автомобиля Lada Vesta (2001 и 1978 годов рождения), а также пассажиры автобуса (1951 и 2018 годов рождения).
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!