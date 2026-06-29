В Самаре иномарка перевернулась после столкновения с пассажирским автобусом

В понедельник, 29 июня, в 12:20 в Октябрьском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На ул. Скляренко в районе дома № 8 28-летний водитель Lada Vesta, двигаясь по пр. Масленникова при осуществлении маневра поворота налево, не предоставил преимущество в движении автобусу марки Lotos (маршрут 2 с пассажирами), который двигался со стороны Московского шоссе в направлении ул. Ново-Садовой.

С места ДТП в медицинское учреждение доставлены два пассажира автомобиля Lada Vesta (2001 и 1978 годов рождения), а также пассажиры автобуса (1951 и 2018 годов рождения).

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.