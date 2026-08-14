В Самаре в ДТП пострадали 18-летний водитель и его несовершеннолетняя пассажирка

В четверг, 13 августа, Кировском районе Самары столкнулись Lada Granta и Nissan X-Trail, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 21:40 в районе дома №72 по ул. Товарной 18-летний водитель отечественной легковушки нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с ехавшей навстречу иномаркой.

В результате происшедшего пострадали водитель Lada Granta и его 16-летняя пассажирка, им назначено стационарное лечение.